بھوپال: ریاست مدھیہ پردیش کے ضلع رتلام میں ہوئے تشدد کے بعد گذشتہ دو مہینوں سے گوشت فروخت کرنے پر پابندی عائد ہے جس کے تحت مدھیہ پردیش جمیعت العلماء کے صدر حاجی محمد ہارون نے رتلام کا دورہ کیا اور کلکٹر و ایس پی سے گوشت کی دکانیں کھولنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا۔ جمعیت العلماء مدھیہ پردیش کے صدر حاجی محمد ہارون نے رتلام دورے سے واپسی کے بعد کہا کہ رتلام میں ہوئے تشدد کے بعد سے ہی وہاں کی ضلع انتظامیہ نے ساری گوشت کی دکانوں کو بند کرنے کی ہدایت دی تھی۔ اس لیے جمیعت العلماء نے مقامی اکائی کے ذمہ داروں کے ساتھ ضلع کلکٹر اور ایس پی سے ملاقات کی۔ Demand for Lifting of Ban on Sale of Meat

مدھیہ پردیش جمیعت العلماءکے صدر حاجی محمد ہارون

حاجی محمد ہارون نے کہا کہ گوشت کا مسئلہ صرف مسلمانوں سے وابستہ نہیں ہے بلکہ بڑی تعداد میں برادران وطن بھی اس کاروبار سے منسلک ہیں اسی لیے گوشت کے کاروبار پر پابندی کی وجہ سے سبھی کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جانور ذبح پر فرقہ پرست تنظیمیں آواز اٹھاتی جس کے لیے نیشنل پالیسی بنانے کی ضرورت ہے لیکن بار بار مطالبے کے بعد بھی اس پر کام نہیں کیا جا رہا ہے۔

حاجی محمد ہارون نے کہا کہ رتلام میں لائسنس بردار گوشت کی دکانوں کو بھی بند کر دیا گیا۔ گوشت کے تاجروں کا لائسنس گزشتہ 25 برسوں سے رینیو بھی نہیں کیا جا رہا ہے۔ پرانے لائسنس کے ذریعہ ہی گوشت کی دکانیں چلائی جا رہی ہے اور جب پولیس انتظامیہ اور میونسپل کارپوریشن ان دکانداروں سے لائسنس مانگتی ہے تو وہ رینیو نہیں ہوتا ہے جس کے عوض میں وہ پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں یا پھر دکانیں بند کروا دیتے ہیں۔

حاجی محمد ہارون نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ رتلام ضلع کی گوشت کی دکانوں کو دوبارہ کھولنے کی اجازت دی جائے اور ان کے لائسنس کو بحال کیا جائے۔ اس پر ضلع انتظامیہ نے بھی انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ آہستہ آہستہ گوشت کی دکانیں کھولنے کی منظوری دی جائے گی۔ واضح رہے کہ جمعیت العلماء مدھیہ پردیش کا رتلام دورے کا مقصد تھا کہ تشدد کے بعد گوشت کی فروخت پر لگی پابندی کو ہٹایا جائے تاکہ قریشی طبقہ اپنا کاروبار آسانی سے کر سکے۔