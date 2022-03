سرینگر:جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع کپواڑہ کے وڈی پورہ علاقے میں اتوار کی صبح ایک گاڑی کو حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں چار افراد زخمی ہوئے ہیں۔



سرکاری ذرائع نے بتایا کہ اتوار اعلیٰ الصبح کپواڑہ کے وڈی پورہ گاوں میں ایک گاڑی زیر نمبر (JK01AK-8893) ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر بجلی کے کھمبے کے ساتھ جا ٹکرائی جس کے نتیجے میں گاڑی میں موجود چار افراد زخمی ہوئے ۔ SSB exam: Accident in Kupwara



انہوں نے بتایا کہ آس پاس موجود لوگوں نے زخمیوں کو علاج ومعالجہ کی خاطر فوری طورپر نزدیکی ہسپتال منتقل کیا جہاں پر دو کی حالت تشویشناک بنی ہوئی ہے۔



زخمیوں کی شناخت خالق رفیق ، جعفر ، فیصل اور طاریق احمد کے بطور ہوئی ہے۔ Four candidates injured, two critical In Kupwara Accident



معلوم ہوا ہے کہ سروس سلیکشن بورڈ کی جانب سے اتوار کے روز اکاونٹ اسسٹنٹ اسامیوں کو پُر کرنے کی خاطر تحریری امتحانات لئے جارہے ہیں اور مذکورہ زخمی نوجوان بھی ان امتحانات میں شامل ہونے کی خاطر امتحانی سینٹر کی طرف رواں دواں تھے کہ راستے میں ہی گاڑی کو حادثہ پیش آیا جس وجہ سے وہ شدید طورپر زخمی ہوئے ہیں ۔Kupwara Accident



پولیس نے اس ضمن میں کیس درج کرکے مزید تحقیقات شروع کی ہے۔



