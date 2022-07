کولگام: جنوبی کشمیر میں محکمہ جنگلات کی جانب سے 68 آبی ذخائر تعمیر Water Reservoirs Will be Constructed in South Kashmir کیے جائیں گے۔ فارسٹ کنزرویٹر عرفان علی شاہ نے بتایا کہ جنوبی کشمیر کے سبھی اضلاع میں جلد ہی محکمہ جنگلات کی جانب سے آبی ذخائر تعمیر جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے CAMPA اسکیم اور CAPEX بجٹ میں جنگلاتی زمین کو تحفظ کے حوالے سے اقدامات کیے جارہے ہے اور ابھی تک 16000 درخت لگائے جا چکے ہیں اور جنگلاتی فنڈ مینجمنٹ اینڈ پلاننگ اتھارٹی کی بدولت نہ صرف ضلع کولگام بلکہ جنوبی کشمیر کے مختلف اضلاع میں ہزاروں ایکڑ زمین کی تار بندی کی گئی ہے جس سے مقامی لوگ کافی مطمئن نظر آرہے ہے۔

فارسٹ کنزرویٹر عرفان علی شاہ نے کہا کہ سیاحتی مقام کے لیے ہم جلد ہی ایک 'ایکو ٹورسٹ ہٹ' بنا رہے ہے، جہاں آرام گاہ کا بھی بندوبست کیا جائےگا۔ انہوں نے کہا کہ جنگلاتی اراضی میں اب پھلوں کے درخت لگانے کا کام بھی عروج پر ہے۔ حکومت کے اس اقدام سے مقامی لوگ بھی کافی خوش نظر آرہے ہیں۔Reservoirs Will be Constructed in South Kashmir