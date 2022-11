کولگام: جمو ں و کشمیر کے ضلع کولگام کے ہانجی پورہ ریشی پورہ کے باشندوں نے انتظامیہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ان کے مسائل حل کرنے کی جانب توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ دریا ویشو کے نزدیک رہائش پذیر ہیں اور 2014 میں تباہ کن سیلاب کی وجہ سے دریا کا باندھ ٹوٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے علاقہ میں تباہی آئی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ مذکورہ علاقہ میں معمولی بارش یا برفباری سے علاقہ زیرِ آب ہو جاتا ہے۔ علاقہ میں پانی بھر جانے کے بعد مقامی باشندے نزدیکی پہاڑ پر جاکر پناہ لیتے ہیں۔

پریشانیوں کا سامنا

مقامی باشندوں نے انتظامیہ پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ افسران مذکورہ مسائل کے حل کی جانب توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ’’ہم نے متعدد دفعہ افسران کو مذکوہ مسائل سے آگاہ کرایا تاہم ابھی تک کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا ہے۔’’ وہیں مقامی بلاک ڈیولپمینٹ آفسر نے نمائندے کو فون پر بتایا کہ مذکورہ علاقہ میں مسائل کے حل کے لیے ایک ٹیم روانہ کی گئی ہے۔Alleged Negligence on The Part of The Administration



مزید پڑھیں:Under Construction Bridge عرصہ دراز سے زیر تعمیر پل مکمل نہ ہونے سے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا