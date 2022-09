کالی کٹ: کیرالا کے کالی کٹ کے ایک اسکول میں طالبہ کا حجاب پہننے سے منع کرنے کے بعد ہنگامہ کھڑا ہوگیا جس کے بعد طلبہ تنظیموں نے احتجاج کرتے ہوئے مارچ کیا جو پُرتشدد ہو گیا۔ حجاب پر پابندی کا الزام لگاتے ہوئے کیرالا کے کالی کٹ میں طلبہ تنظیموں کا پروویڈنس گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کی طرف جانے والا مارچ اچانک پُرتشدد ہو گیا۔ پولیس نے بتایا کہ اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن (SIO) اور مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن (MSF) کی جانب سے پیر کی سہ پہر مارچ نکالا گیا۔ School Refused to Allow Hijab in Campus

اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن نے مطالبہ کیا کہ آئینی حقوق کو پامال کرنے والے پروویڈنس اسکول کی منظوری منسوخ کیا جائے۔ واضح رہے کہ پولیس نے مارچ کو اسکول کے سامنے روک دیا تھا۔ پھر ایم ایس ایف نے بھی انہی نعروں کا مطالبہ کرتے ہوئے اسکول تک مارچ کیا۔ اس دوران این ایس ایف کے ریاستی صدر پی کے نواز نے مارچ کی قیادت کی تاہم پولیس نے بیریکیڈ عبور کرنے کی کوشش کرنے والے کارکنان پر لاٹھی چارج کر دیا۔ Hijab Not Allowed in School Campus

واضح رہے کہ پرویڈنس اسکول حکام نے گیارہویں جماعت میں داخلہ لینے والی ایک طالبہ کو بتایا کہ وہ حجاب نہیں پہن سکتی جس کی وجہ سے احتجاج شروع ہوا ہے۔ طالبہ کے والدین نے الزام لگایا کہ پرنسپل نے انہیں کہا کہ وہ اسکول یونیفارم کی پیروی کریں اور حجاب نہ پہنیں، بصورت دیگر وہ مختلف اسکول میں داخلہ لے سکتے ہیں۔