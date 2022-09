یادگیر: کرناٹک کے یادگیر ضلع پولیس سپرٹینڈنٹ ڈاکٹر ویدا مورتی نے ویڈیو پیغام کے ذریعہ عوام سے افواہوں پر توجہ نا دینے کی اپیل کی ہے ۔انہوں نے کہاکہ افواہوں کو لے کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ۔ پولیس انتظامیہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے ۔Yadgir Police Superintendent Appeal Through Video Message TO People TO Avoid Rumours

یادگیر ضلع سپرنٹنڈنٹ آف پولیس ڈاکٹر ویدا مورتی نےایک ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ عوام افواہوں سے پریشان نہ ہوں۔ضلع میں بچہ چوری کو لے کر افواہ پھیلانے کی کوشش کی جارہی ہے ۔ضلع میں بچہ چوری کا ایک بھی معاملہ درج نہیں ہوا ہے۔ واٹس ایپ اور فیس بک پر آنے والے پوسٹ اور ویڈیو سے ضلع کی عوام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔

سپریڈنٹ پولیس نے عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی اجنبی شخص مسافر یا پھر بھیک مانگنے والے لوگوں پر شک کی بنیاد پر مار پیٹ نہ کریں

،مشکوک لوگوں کے بارے میں پولیس کو 112 پر فون کرکے اس کی اطلاع دیں ۔قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے سے گریز کریں ۔Yadgir Police Superintendent Appeal Through Video Message TO People TO Avoid Rumours