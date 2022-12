گلبرگہ میں عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کی جانب سے عظیم الشان سیمینار

گلبرگہ:ریاست کرناٹک گلبرگہ شہر میں واقع بی ایم انجنیرنگ کالج کے کے بی آڈیٹوریم میں عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام بعنوان ملی مسائل اور ان کے حل پر ایک عظیم الشان سیمینار کا انعقاد عمل میں آیا۔

اس موقع پر مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا قمر زماں خان اعظمی مصباحی جنرل سیکرٹری (ورلڈ اسلامیک مشین مانچسٹر یو کے) اور بیرسٹر معین الدین الزماں اعظمی (منچسٹر یوکے) اور حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شاکر علی نوری امیر عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی ،بلبل باغ مدینہ الحاج قاری رضوان خان صاحب پرنسپل ہاشمیہ ہائی اسکول نے خصوصی طور پر شرکت کی۔

اس سمینار کے ذریعہ اسلامی اسکالر اور علماء کرام نے امت مسلمہ کو ملی مسائل اور ان کے حل کے لئے نصیحت فرمائی اور خاص کر ان باتوں کی طرف توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی کہ ملی مسائل پر غور وفکر کرنا ہم‌ سب کی ذمہ داری ہے۔اور یہ بڑا نیکی کا کام ہے۔

اس موقع پر مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا قمر الزماں خان اعظمی مصباحی (جنرل سیکرٹری ورلڈ اسلامیک مشین مانچسٹر یو کے) نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ قوم وملت کو برایوں سے روکنے اور انکی ترقی کے لئے ہم سب کو اپنے اپنے علاقوں کے امت مسلمہ کے مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے ۔شکوے ظلم وستم سے یہی بہتر ہے کہ اپنے میں سے ہی کوئی شمع جلاتا جائے۔صدیوں کی نیند نے ہمیں غافل کر رکھا ہے۔اپنی ضروریات اور ذمہ داروں سے بھی بہت دنوں سے سوئے ہوئے ہیں۔ ایسے سوئے ہیں کہ سونے والوں کو جگایا جاتا تو جاگ جاتا ہے۔مگر مرنے والوں کوجگا نا نا کے برابر ہے۔تاریخ ہمارے بارے میں لکھنے پر مجبور نہ ہوجائے۔ سوئے نہیں بلکہ مرگئے ہیں۔میں کی جگہ کی جگہ ہم کا لفظ استعمال کرنا ہوگا۔

انہوں نے کہاکہ امت مسلمہ کو دین اسلام کے تحت اچھی زندگی گزارنے کے لئے معاشرے کا ایسا نظام پیدا کر نا ہوگا۔کوئی اللہ کے قانون کی برکتوں سے محروم نہ رہے۔

اس موقع پر حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شاکر علی نوری امیر عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی نے خطاب کرتے ہوئے کا کہاکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں دینی تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ملی مسائل اور ان‌ کے حل پر بڑی عمدہ نصیحت دی کہ امت مسلمہ کے مسائل پر غور وفکر کرنا نیکی کا کام ہے۔اہم سب کو ملی مسائل کو حل کرنے کے لئے متحد ہوکر کام کرنے کی سخت ضرورت ہے۔

اس موقع پر بیر سٹر معین الدین الزماں (مانچسٹر ،برطانیہ) نے انگریزی زبان میں امت مسلمہ کو قرآن وحدیث کی روشنی میں خطاب فرمایا اور امت مسلمہ کے مسائل کو حل کرنے پر زور دیا۔اس موقع پر سماجی ملی تنظیم کے ذمہ داروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ۔