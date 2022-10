گلبرگہ:کرناٹک کے گلبرگہ شہر اور اس کے اطراف کے علاقوں میں کرناٹک ویلفرپارٹی آف انڈیا کی جانب سے ملک میں بوال روزی روٹی کا ہے سوال نام کی ایک بیداری مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ Welfare Party Of India Start Campaign Against Unemployment In Gulbarga ویلفر پارٹی آف انڈیا کے ریاستی صدر ایڈوکیٹ طاہر حسین نے بتایا کہ اس مہم کا مقصد لوگوں میں بیداری لانا ہے تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اس موقع پر ویلفر پارٹی آف انڈیا کے ریاستی صدر ایڈوکیٹ طاہر حسین نے بتاتا کہ ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف اس مہیم کو گلبرگہ سے آغاز کیا گیا ہے ۔

گلبرگہ شہر میں بوال روزی روٹی کا ہے سوال مہم کا آغاز

انہوں نے کہ کہ پوری ریاست کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے منگلور میں بیداری مہیم ختم ہو گی۔مرکزی حکومت کی عوامی مخالف پالیسیوں کے متعلق عام لوگوں میں بیداری لائی جائے ئیگی ۔

ویلفر پارٹی آف انڈیا کے ریاستی صدر ایڈوکیٹ طاہر حسین نے کہاکہ آج ویلفرپارٹی کے کئی ریاستی اور مرکزی لیڈران نے اس بیداری مہم میں شرکت کیWelfare Party Of India Start Campaign Against Unemployment In Gulbarga In Karnataka