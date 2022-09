گلبرگہ: ریاست کرناٹک گلبرگہ شہر میں پرویرسیوا لنگایت کے رہنما مہش نے کہا کہ کانگریس لیڈروں کی جانب سے کیو آر کوڈ والے پوسٹرز پر کرناٹک کے وزیر اعلی بومائی کی تصویر لگا کر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس پوسٹر میں 40 فیصد کمشن کی بات کہی گئی ہے جو بالکل غلط ہے۔ Vir Sewa Protest Against Congress In Gulbarga in Karnatka



گلبرگہ میں کانگریس کے خلاف احتحجاج

انہوں نے کہا کہ کانگریس کے لیڈران کو سمجھنا چاہیے کہ وزیر اعلی کی عزت و احترام کرنا ہماری اخلافی ذمہ داری ہے۔ اس طرح کی حرکت سے کرناٹک کا نام خراب ہوسکتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ سیاست اپنی جگہ ہے، آپ مخالفت کرسکتے ہیں لیکن آپ کو کسی کی کردارکشی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ ہم لوگ سڑکوں پر اتر کر احتجاج کرسکتے ہیں۔ اس سلسلے میں کانگریس کی جانب سے اب تک کوئی ردعمل نہیں آیا ہے۔