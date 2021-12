ریاست کرناٹک کے ضلع یادگیر کے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر راگاپریا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 'ہر گھر دستک مہم کے تحت ضلعی انتظامیہ اور محکمہ صحت کے تعاون سے ضلع کے دیہی علاقوں میں ویکسین سے متعلق معلومات فراہم کی جا رہی ہے۔ Every home knockout campaign in yadgir

Vaccine Awareness Campaign in Yadgir

ضلع میں جو لوگ ویکسین نہیں لیے ہیں انہیں ہر گھر دستک مہم کے تحت ویکسین دی جارہی ہے۔

یادگیر کے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر راگاپریا نے کہا کہ 'دیہی علاقوں میں 70 فیصد ویکسین کا کام ہوا ہے محکمہ صحت، محکمہ بلدیہ، سماجی فلاح بہبود، گرام پنچایت اراکین ہر گھر دستک مہم کے تحت ویکسین سے متعلق معلومات فراہم کرنے میں مصروف ہیں۔' Yadgir Deputy Commissioner on Corona Vaccine

ڈپٹی کمشنر نے عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ 'جو لوگ ابھی تک ویکسین نہیں لیے ہیں وہ لوگ ویکسین لیں اور جو لوگ پہلا ڈوز لیے ہیں وہ لوگ دوسرا ڈوز بھی لیں۔'