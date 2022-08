ریاست کرناٹک کے ضلع بیدر کے مستعد پورہ میں واقع اردو پرائمری اسکول کی حالت ناگفتہ بہ ہے ، بارش کے پانی کی وجہ سے بچوں کو اسکول میں داخلے کے لیے کافی جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔

An appeal to the education department to pay attention to the condition of the school

اسکول

اسکول کے صحن میں موجود یہ پانی اس بات کا گواہ ہے کہ اسکول کے اطراف و اکناف میں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے کلاس روم سے بدبو آرہی ہے۔

یوں تو کہنے کے لئے اسکول کی عمارت نئی ہے، لیکن اسکول کے کلاس روم کی دیواروں میں پڑی دراڑیں اس بات کی بھی نشاندہی کرتی ہے کہ اس عمارت کی تعمیر میں کونسا میٹریل استعمال کیا گیا ہے اس طرح کے عمارت سے طلبہ طالبات کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے ۔

اسکول کے اساتذہ ان مسائل کو کیمرے کے سامنے بتانے سے معذرت خواہی کی۔ ۔

محکمہ تعلیمات کو چاہیے کہ ایسے بوسیدہ عمارتوں کی مرمت کریں اور اسکول میں موجود مسائل کو حل کریں۔