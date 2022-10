بیدر: کرناٹک کے ضلع بیدر میں زیارت موۓ مبارک کا اہتمام خانقاہ شریف حضرت پیر پاشاہ علویؒ میں ہر سال کی طرح اس سال بھی بعد نماز ظہر ٹھیک 2 بجے دن زیارت موۓ مبارک کرایا گیا۔Special Programme On Bara Rabi Awal In Bidar In Karnataka

بارہ ربیع الاول کے موقع پر بیدرمیں خصوصی تقریبات

یہ تمام کاروائ سید شاہ عزیزاللہ علوی کی سرپرستی و نگرانی میں کرائی گئی۔اس موقع پر سید شاہ منیر الدین قادری الملتانی،شاہ ابراھیم قادری ،عذیر مرزا چشتی نظامی سید شاہ تبریز قادری الملتانی،ڈاکٹر سلیم الدین نوری،سید سہیل احمد کے علاوہ کثیر تعداد میں زایرین نے موئے مبارک و غلاف کعبہ کی زیارت کی۔

اس موقع پر سید شاہ کلیم اللہ علوی نے تمام زایرین کو زیارت کروائی۔ سید شاہ فصیح اللہ علوی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی 12 ربیع الاول کے روز زیارت موۓ مبارک کا اہتمام کیا گیا۔

انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کی صحابی رسول اپنے عمامہ میں موئے مبارک باندھ لیا کرتے تھے موئے مبارک کی زیارت اور تحفظ کے فیضان کا سلسلہ بزرگان دین، مشائقین اور علماءکرام سے ہوتا ہوا آج بھی جاری ہے۔سید شاہ اطہراللہ حسینی نے بھی میڈیا سے خطاب کیا سید شاہ صفی اللہ علوی نے تمام زایرن کا استقبال کیا۔Special Programme On Bara Rabi Awal In Bidar In Karnataka