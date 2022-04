یادگیر کے گاندھی چوک میں واقع اپنی چھوٹی سی دکان پر بلا مذہب و ملت لوگوں کو لسی اور پانی پلا رہے محمد عثمان گل فروش نے بتایا کہ گزشتہ چھ سال سے وہ اپریل اور مئی کے دو مہینے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں جس سے انہیں کافی سکون ملتا ہے۔ رمضان المبارک کی برکت عام دنوں کی بہ نسبت ماہ رمضان میں خصوصی طور پر نظر آتی ہے۔ Selfless Service of a Florist

گل فروش کی بے لوث خدمت

روزے دار مسلمان کھجور کے ساتھ ہی افطار کرنے کو ترجیح دیتے ہیں ویسے کھجور رمضان المبارک میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا اور سب سے پسندیدہ پھل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں کھجوروں کی مانگ میں زبردست اضافہ ہوجاتا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی مہاراشٹر کے مسلم اکثریتی شہر مالیگاؤں کے بازاروں میں مختلف اقسام کی کھجوریں دستیاب ہوتی ہیں۔ اس تعلق سے ایک کھجور کی دکان کے مالک نے نمائندے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ رمضان المبارک کے پیش نظر عجوہ مبروم، زیدی، سکھرکی، کلمی کھجور وغیرہ زیادہ فروخت کی جارہی ہیں۔

گل فروش کی بے لوث خدمت

یہ بھی پڑھیں: After Two Years Ramazan Jumah Prayers in Mosques: دو سال بعد مسجدوں میں رمضان کے پہلے جمعے کی نماز ادا کی گئی



انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ سال کی بہ نسبت اس سال ڈیزل اور پٹرول کی قیمت میں اضافہ کے سبب کھجوروں کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ رمضان میں روزہ داروں کے لیے کھجور سے روزہ کھولنا سنت ہے اسی مناسبت سے مناسب منافع میں کھجور فروخت کررہے ہیں۔

وہیں مالیگاؤں میں سحری کے لئے منفرد ذائقہ والی نان ہزاروں کی تعداد میں تیار ہوتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتے ہی گھروں میں ذوق و شوق سے انواع اقسام کے کھانے بنائے اور کھائے جاتے ہیں۔