بیدر:کرناٹک کے بیدر ضلع کے گاوان چوک میں واقع مسجد سبحانی گاوان کے قریب قاسمی شفاخانہ کی جانب سے 11 دسمبر کو یک روزہ مفت صحت جانچ کیمپ کا انعقاد کیا جائے گا۔لوگوں سے اس طبی کیمپ میں شرکت کی اپیل کی گئی ہے۔Qasmi Shafakhana Will Organise Free Health Check Up Camp In Bidar Karnataka

حکیم حافظ اسلم قاسمی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ مفت صحت جانچ کیمپ کا انعقاد کیا جائے گا۔ مقامی باشندوں سے اس کیمپ میں شرکت کی اپیل کی گئی ہے ۔کیمپ میں شرکت کرنے والوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کی جائے گی ۔

انہوں نے کہاکہ اس کیمپ کیلئے معروف ڈاکٹر محمد الطاف کی خدمات حاصل کی گئی ہے۔ شوگر، بی پی گردے کی پتھری، امراض قلب، خون کی کمی، جوڑوں کا درد،دماغی امراض، بواسیر کینسر،تھائیرائیڈ سمیت مختلف امراض میں مبتلا مریضوں کی جانچ کی جائے گی۔Qasmi Shafakhana Will Organise Free Health Check Up Camp In Bidar Karnataka