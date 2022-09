گلبرگہ: ریاست کرناٹک گلبرگہ ضلع میں گرامین پولیس انسپکٹر شری شریمنت الال پر ہوئے جان لیوا حملے کے خلاف بیاکوارڈ فاؤنڈیشن کی جانب سے ضلع کمشنر آفیس کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر تنظیم کے ذمہ دار لچپا جمعدار نے کہاکہ گلبرگہ شہر میں منشیات فروشوں کی سرگرمیوں میں تشویشناک طور پر اضافہ ہو اہے ۔ان کی سرگرمیوںکے سبب عام لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ Protest Against Attack on Circle Inspector Gulbarga

سرکل انسپکٹر پر حملے کے خلاف گلبرگہ

انہوں نے کہاکہ ریاست کرناٹک میں جب ایک سرکل اسپکٹر محفوظ نہیں ہے تو عام لوگوں کی سیکیورٹی کی ضمانت کون لے گا۔عام لوگوں کی سیکیورٹی کے لئے کون انتظامات کرے گا۔منشیات فروشوں کا حملہ سرکل انسپکڑ پر نہیں بلکہ ریاست کرناٹک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ ان کاکہنا ہے کہ کرناٹک کی حکومت اس سلسلے میں سخت کارروائی کرے تا کہ سرکل انسپکڑ پر جان لیوا حملہ کرنے والوں کو جلد سے جلد گرفتار کرکے سلاخوں کے پیچھے بھیجا جا سکے۔

یہ بھی پڑھیں:Dozen Spoons Came Out in the Stomach مظفرنگر میں ایک شخص کے پیٹ سے اسٹیل کے 63 چمچے نکالے گئے

واضح رہے کہ گذشتہ روز گلبرگہ گرامین کے سرکل انسپکڑ پر کرناٹک مہاراشٹر کی سرحد پرمنشیات فروشوں کے خلاف چھاپہ ماری مہم کے دوران جان لیوا حملہ کیا گیا تھا۔اس حملے میں وہ شدید طور پرزخمی ہوگئے ۔گلبرگی کے پرائیوٹ ہسپتال میں داخل کرایا گیا جہاں ان کی حالت بگڑنے پر بنگلورو کے ہسپتال منتقل کیا گیا۔۔Protest Against Attack On Circle Inspector In Gulbarga In Karnataka