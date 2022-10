بیدر: ضلع انتظامیہ ضلع پنچایت بیدر ضلع صحت اور خاندانی بہبود محکمہ اور ضلع محکمۂ صحت نے ایگریکلچر ڈپلومہ کالج میں ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے منایا۔ World Mental Health Day in Bidar اس پروگرام کا افتتاح پودے کو پانی دے کر کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ مینٹل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر کے پاٹل جو پروگرام کے مہمان خصوصی کے طور پر آئی تھیں، انہوں نے کہا کہ دماغی امراض میں مبتلا مریضوں کو علاج کے لیے مدد کی جا سکتی ہے، وہ اپنے مسائل پر کونسلر سے بات کر سکتے ہیں اور ماہر نفسیات سے مشورہ لے سکتے ہیں۔ Counseling is Very important for Mental Health

پروگرام کے کوآرڈینیٹر، کرشی ڈپلومہ کالج کے پروفیسر ڈاکٹر آر ایل جادھو نے کہا کہ اگر آپ جسمانی صحت کے لحاظ سے بیمار ہیں تو آپ جلد ڈاکٹر سے مشورہ لیں گے۔ اسی طرح اگر آپ ذہنی طور پر بیمار ہیں تو آپ کو ڈاکٹر کا مشورہ لینا چاہیے۔ ایک ماہر نفسیات سے اپنی دماغی اور جسمانی حالت بتاتے ہوئے آپ کو کسی بھی وجہ سے شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر رتیش جنہوں نے پروگرام کے مہمان کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے کہا کہ یہ خاندان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ طلباء برائی سے دور رہیں اور اچھی زندگی گزاریں۔

انہوں نے کہا کہ زندگی قیمتی ہے اور ہمیں اس زندگی کو برائیوں کا شکار ہونے سے بچانا چاہیے اور تمباکو نوشی کرنے کے لیے اچھے خیالات کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اپنی غیر ضروری چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اس پروگرام کی کارروائی ماہر نفسیات امریکہ نے چلائی۔ اس پروگرام میں سینیئر افسران ویرا شیٹی چنا شیٹی، لیکچررس روہتا برادرا، رام داس کامبلے، ماجدہ پاشاہ، کالج کے فیکلٹی ممبران، طلباء اور اسٹاف ممبران موجود تھے۔