ریاست کرناٹک کے شہر گلبرگہ میں عید میلاد النبیﷺ کے آمد سے قبل تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں،شہر کے مسلم اکثریتی علاقوں میں مسلم نوجوانوں کی جانب سے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔Celebration of Eid Milad-ul-Nabi (peace be upon him) in Gulbarga

جشن عید میلاد النبیﷺ

مسلم محلہ کی گلیوں،چوراہوں مساجد اور خانقاہوں کی عمارتوں پر مسلم تنظیموں سے جڑے عہدیداروں کی جانب سے بجلی،دیوراوں پر قمقمے اور جھنڈے نصب کرنے کا کام زور و شور سے جاری ہے۔

اس موقع پر گلبرگہ کلاسیک ڈیکورشن سنٹر کے جانب سے گزشتہ پندرہ سالوں سے رنگ روڈ، ٹیپو چک پرروشنی کے خاص انتظامات اور اسلامک ماڈل کے ذریعہ آرائش کی جارہی ہے ۔

اس موقع پر سماجی کارکن یونس نے کہاکہ گلبرگہ میں ہر سال عید میلادالنبیﷺ کے موقع پر ربیع الاول کی پہلی تاریخ سے ہی سنگتراش واڈی, مسلم چوک اور دیگر مقامات پر نوجوان بڑے جوش و خروش سے سجانے کا کام انجام دیتے ہیں،مسلم علاقوں کی آرائش کا کام رات کے اوقات میں کی جاتی ہے ،تاکہ ٹریفک کے نظام میں خلل نہ ہو۔