ریاست کرناٹک کے شہر گلبرگہ میں سٹی کارپوریشن کے جانب سے ایل این ٹی علاقے میں جو پانی فراہم کیا جارہا ہے وہ کافی آلودہ ہے، جس سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ MLA Kaniz Fatima Directed the Staff of City Corporation to provide water۔ مقامی رکن اسمبلی کنیز فاطمہ اور متعدد کارپوریٹرس نے سٹی کارپوریشن دفتر کے سامنے احتجاج کیا، اس موقع پر رکن اسمبلی کنیز فاطمہ نے کہا کہ انہوں نے مذکورہ علاقہ کا بذات خود جائزہ لیا ہے، عوام کو مہیا کرایا جانے والا پانی آلودہ ہے اور بدبو دار ہے، انہوں نے کہا کہ مذکورہ معاملہ کے تعلق سے انہوں نے متعدد دفعہ متعلہ افسران سے ملاقاتیں کیں اور مذکورہ مسئلہ کے حل کے لیے اپیل بھی کی، تاہم ابھی تک اس جانب توجہ نہیں دی گئی ہے۔

لوگوں کو مشکلات کا سامنا

انہوں نے مزید کہا کہ آلودہ پانی پینے سے لوگ بیمار ہوسکتے ہیں، اس لیے انھوں نے سٹی کارپوریشن کمشنر کا گھیراؤ کر تے ہوئے انھیں جلد سے جلد یہاں کے مسائل کو حل کر کے عوام کے لیے صاف پانی فراہم کرنے کی مانگ دی ہے۔