بنگلورو:کرناٹک کے ہندو جاگرن ویدککے نے پوسٹر کے ذریعہ دکھن کنٹر ضلع سبرامنایا میں واقع کوکے سبرامنایا مندر کے احاطے میں دوسرے مذہب کے لوگوں کے اسٹال اور دکانیں لگانے پر پابندی عائد کرنے کی بات کہی ہے۔Other Religious People Are No Allowed To Trade In Champashashti In Kukke Subramanya

سبرامنایا مندر میں ایک تقریب کے دوران ہندو جاگرن ویدکے کے اراکین نے مندر کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو خط لکھ کر مندر کے احاطے میں دوسرے مذہب کے لوگوں کو دکان، اسٹال اور کاروبار کرنے کی اجازت نا دینے کا طالبہ کیا ہے۔

ہندو جاگرن ویدکے صدر سوپپا کے،جنرل سیکریٹر ونود کمارکال کونڈا نے کہاکہ ہم نے اپنے لوگوں کی مدد کرنے کے لئے مندر کے سی ای او کو خط لکھا ہے ۔اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ہمارے مطالبے کو کب اور کس طرح سے عمل کرتے ہیں۔

دوسری طرف ای ٹی وی بھارت نے جب مندر کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سے اس سلسلے میں رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہاکہ انہیں اس ضمن میں کوئی معلومات نہیں ہے۔وہ اس بینر کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں۔مندر کمیٹی کا اس بینر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔Other Religious People Are No Allowed To Trade In Champashashti In Kukke Subramanya