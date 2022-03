ریاست کرناٹک کے ضلع گلبرگہ میں گزشتہ 28 فروری کو الند تعلق کے درگاہ حضرت لاڈلے مشائخ انصاری میں شیولنگ پوجا کرنے کے معاملے کو لےکر تشدد کا ماحول پیدا ہوا تھا۔ جس میں الند کے 160 مسلم نوجوانوں اور خواتین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ Violence Over Dargah in Aland Karnataka

'بے قصور نوجوانوں کو رہا کیا جائے'

اس معاملے کو لےکر گلبرگہ کے مختلف سماجی ملی تنظیموں کے ذمہ داران نے الند کے لوگوں سے ملاقات کی۔ Officials of social organizations met with people of Aland

اس موقع پر گلبرگہ ایم آئی ایم کے سابق صدر عبدالرحیم‌ مرچی نے ای ٹی وی بھارت کو بتاتے ہوئے کہا کہ 'الند ‌میں گرفتار کیے گئے 160 افراد میں دسویں اور بارہویں جماعت کے طلبہ ہیں۔ جن کے 7 مارچ سے امتحانات شروع ہو نے والے ہیں۔' More than 100 arrested in Aland case

انہوں نے پولیس سے اپیل کی کہ گرفتار کیے گئے نوجوانوں میں بے قصور نوجوان بھی شامل ہیں۔ جنہیں جلد از جلد رہا کیا جائے۔'

جنوادی مہیلا تنظیم کے ریاستی سیکریٹری ڈاکٹر کے لیلا نے کہا کہ 'جو لوگ اس معاملے میں ملوث ہیں پولیس ان لوگوں کو گرفتار کریں ناکہ بے قصوروں کو۔

وہیں علاقے میں دفعہ 144 نافذ ہونے سے یہاں پر مارکیٹ بند ہے۔ جس سے روزانہ مزدوری کر کے اپنی زندگی گزارنے والے عام لوگ پریشان ہیں۔