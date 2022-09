گلبرگہ، کرناٹک: پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے دفاتر اور اراکین کے گھروں پر آج ملک بھر میں چھاپے مارے جارہے ہیں۔ اسی سلسلہ میں پی ایف آئی گلبرگہ کے صدر کے مکان پر بھی این ائی اے نے چھاپہ ماری کی۔ اس درمیان مقامی عوام میں خوف ودہشت کا ماحول دیکھا گیا۔ عوام کی ایک بڑی تعداد نے ان چھاپوں کے سبب احتجاج کیا۔ NIA Raids Gulbarga PFI President House

پی ایف آئی گلبرگہ صدر کے مکان پر این آئی اے کا چھاپہ

اس موقع پر احتجاجیوں نے نعرے لگائے کہ حکومت کی زبردستی نہیں چلے گی اور گو بَیک گو بیک این آئی اے گو بیک۔ بتایا گیا ہے کہ ریاست کرناٹک گلبرگہ ضلع کے پی ایف آئی کے صدر سید اعجاز علی کے مکان پر این آئی اے نے ریڈ کی ہے۔

واضح رہے کہ جمعرات کے دن علی الصبح این آئی اے اور ای ڈی نے ٹیرر فنڈنگ ​​اور کیمپ چلانے کے معاملہ میں ملک بھر میں پی ایف آئی کے ٹھکانوں پر چھاپے مارے ہیں۔ این آئی اے اور ای ڈی نے دیر رات گئے چھاپہ مارے ہیں۔ معلومات کے مطابق کیرالہ کے ملاپورم ضلع کے منجیری میں پی ایف آئی صدر او ایم اے سلام کے گھر پر چھاپہ مارا گیا۔ اس دوران پی ایف آئی کارکنوں نے احتجاج کیا۔ nia raids on pfi locations across the country واضح رہے کہ جمعرات کو قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے)، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) اور ریاستی پولیس فورسز کی ایک مشترکہ ٹیم نے ملک کی 10 ریاستوں میں چھاپے مارے، اس دوران پاپولر فرنٹ آف انڈیا (پی ایف آئی) کے 100 سے زیادہ رہنماوں کو گرفتار کیا ہے۔

ذرائع نے اے این آئی کو بتایا کہ "10 ریاستوں میں ایک بڑی کارروائی کے دروان این آئی اے، ای ڈی اور ریاستی پولیس نے پی ایف آئی کے 100 سے زیادہ رہنماوں کو گرفتار کیا ہے۔"ذرائع نے بتایا کہ یہ چھاپے تلنگانہ، کیرالہ، آندھرا پردیش، اتر پردیش اور کئی دیگر ریاستوں میں مارے گئے ۔این آئی اے نے رواں ماہ کے شروع میں بھی پی ایف آئی کیس میں تلنگانہ، آندھرا پردیش میں 40 مقامات پر چھاپے مارے اور چار افراد کو حراست میں لیا تھا۔ اس کے بعد ایجنسی نے تلنگانہ میں 38 مقامات (نظام آباد میں 23، حیدرآباد میں چار، جگتیال میں سات، نرمل میں دو، عادل آباد اور کریم نگر اضلاع میں ایک ایک) اور آندھرا پردیش کے دو مقامات (کرنول اور نیلور میں ایک ایک جگہ) پر تلاشی لی۔