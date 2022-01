کنڑ ٹی وی اداکارہ امروتھا نائیڈو کی بیٹی اور ننمّا سپر اسٹار ریلیئٹی شو کی نھنھی اداکارہ سمانوی جمعرات کو بنگلور میں ایک سڑک حادثہ میں انتقال Daughter of TV Actress Amrita Naidu Dies on The Spot in Road Accident کر گئیں۔ بتایا جارہا ہے کہ ان کی گاڑی ایک دوسری گاڑی سے ٹکراگئی۔

حادثہ اس وقت پیں آیا جب وہ اپنی والدہ کے ساتھ خریداری کے بعد اپنے دو پہیہ گاڑی پر گھر لوٹ رہی تھیں تبھی یہ حادثہ پیش آیا۔اس حادثہ میں اس کی والدہ سلامت رہیں۔

سمانوی کی والدہ امروتھا نائیڈو زخمی ہوگئیں۔ انہیں ایک مقامی اسپتال میں داخل کرایاگیاہے۔

ٹپر ڈرائیور کو گرفتار کرلیا گیا اور اس کے خلاف کمار سوامی لے آؤٹ پولس اسٹیشن میں مقدمہ درج کرلیا گیا۔

مزید پڑھیں:اداکارہ ایشوری دیشپانڈے کی سڑک حادثے میں موت

سمانوی رئیلٹی شو 'ننمما سپر اسٹار' میں اپنی اداکاری کا جلوہ بکھیرتی تھیں۔