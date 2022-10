بنگلور: ریاست کے مشہور شاعر و کرناٹک اردو اکاڈمی کے سابق چیئرمین مبین منور نے پریس سے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ ملت اسلامیہ و خاص طور پر نئی نسل کی ذہن سازی کرنے، آداب و درست اعمال سے واقفیت کرانے اور مثبت سوچ و اعلیٰ اخلاقی اقدار سے روشناس کرانے کے مقصد سے ہی ریاست میں نعت اکاڈمی کرناٹک کے نام سے ادارے کا قیام عمل میں ایا ہے. Naat Academy Karnataka Formed ,To BE Inaugeated On Milad Ul Nabi On 8th October

انہوں نے بتایا کہ نعت اکاڈمی کرناٹکا" کا افتتاح 11 ربیع الاول یعنی 8 اکتوبر کو بعد نماز مغرب حضرت کمبل پوش الامین اسکول کے احاطے میں عمل میں آئے گا.

مشہور شاعر مبین منور نے کہاکہ نعت اکاڈمی ادارے کا اولین مقصد نئی نسل میں مزہبی شعور پیدا کرنے کے علاوہ خاتم المرسلین حضرت محمد صل اللہ علیہ وسلم کی سیرت و حیات کو عام کرنا ہے. بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو صحیح راہ پر لانے کی ایک کوشش کی گئی ہے۔امید کرتے ہیں ہمیں کہ اس مقصد میں کامیابی ملے گی۔انشاءاللہ

اس سلسلے میں انجمن ترقی اردو اور نعت اکاڈمی کے نائب صدر عبید اللہ شریف نے کہا کہ نعت اکاڈمی اہل علم و ادب اور خیر خواہان ملک و ملت کی سرپرستی میں چلائی جائے گی. Naat Academy Karnataka Formed ,To BE Inaugeated On Milad Ul Nabi On 8th October