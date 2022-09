گلبرگہ:ریاست کرناٹک گلبرگہ شہر میں گلشن اطفال اردو بائر پرائمری اسکول میں اردو تعلیمی میلہ اور ودیا پرویش کلیکا چیتریکے میلہ کا انعقادکیا گیا۔ Muslim Students Perform Well In Education Mela In Gulbarga

اس موقع پر گلبرگہ جنوب کے تمام صدر مدارس اور تعلیمی افسران کی قیادت میں اردو پرائمری ہائرپرایمری, ہائی اسکول طلبا کے لئے تعلیمی تقافتی مقابلوں کا اہتمام کیا گیا ہے ۔

گلبرگہ میں اردو تعلیمی میلہ میں طلبا کی شاندار کارگردی

اس میلے میں طلباء نے سائنس اور دیگر تاریخی اور مذہبی ماڈل کے سلسلے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔اس دوران کرناٹک گورنمنٹ اردو ٹیچر اسوشین گلبرگہ ضلع کے سکریڑی عثمان باشاہ نے کہاکہ طلبا کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کر نے اور ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لئے تعلیمی تقافتی مقابلے کا اہتمام ضروری ہے ۔

اس کے لئے انھوں نے حکومت سے ریاستی سطح پر اردو تعلیمی میلہ اہتمام کر نے کا مواقع فراہم کر نے کا مطالبہ کیا. Muslim Students Perform Well In Education Mela In Gulbarga