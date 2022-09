منگلورو: وزیر اعظم نریندر مودی جمعہ کو کرناٹک کے منگلورو میں تقریباً 3800 کروڑ روپے کے مشینی اور صنعت کاری کے منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ جمعرات کو ایک ٹویٹ میں پی ایم مودی نے کہا، "2 ستمبر کو میں منگلورو کے اپنے بہنوں اور بھائیوں کے درمیان ہونے کی امید کرتا ہوں۔ وہاں 3800 کروڑ روپے کے بڑے پروجیکٹوں کا افتتاح کیا جائے گا یا ان کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ یہ اہم کام مشینی اور صنعت کاری سے متعلق ہے۔ foundation stone for various projects in Mangaluru

پی ایم مودی یہاں نیو منگلور پورٹ اتھارٹی کے ذریعہ شروع کئے گئے کنٹینرز اور دیگر کارگو کو ہینڈل کرنے کے لیے برتھ نمبر 14 کی میکانائزیشن کے لیے 280 کروڑ روپے سے زیادہ کے پروجیکٹ کا افتتاح کریں گے۔ میکانائزڈ ٹرمینل سے کارکردگی میں اضافہ ہوگا اور ٹرناراؤنڈ ٹائم، برتھنگ سے پہلے کی تاخیر اور بندرگاہ میں رہنے کے وقت میں تقریباً 35 فیصد کی کمی آئے گی، جس سے کاروباری ماحول کو فروغ ملے گا۔ منصوبے کا پہلا مرحلہ کامیابی سے مکمل ہو چکا ہے۔ اس سے آپریشنل صلاحیت بڑھ کر 4.2 ایم ٹی پی اے ہو گئی ہے اور 2025 تک یہ بڑھ کر 6 ایم ٹی پی اے ہو جائے گی۔

وزیر اعظم مودی بندرگاہ کے ذریعے شروع کیے گئے تقریباً 1000 کروڑ روپے کے پانچ پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ جدید ترین کرائیوجینک ایل پی جی اسٹوریج ٹینک ٹرمینل سے لیس مربوط ایل پی جی اور بلک لیکوڈ پی او ایل سہولت انتہائی موثر انداز میں 45000 ٹن کے فل لوڈ وی ایل جی سی (بہت بڑے گیس کیریئرز) کو اتارنے کے قابل ہوگی۔ یہ سہولت ملک اعلیٰ ایل پی جی درآمد کرنے والی بندرگاہوں میں سے ایک کے طور پر بندرگاہ کی پوزیشن کو مضبوط بنا کر خطے میں پردھان منتری اجولا یوجنا کو مضبوط کرے گی۔

وزیراعظم اسٹوریج ٹینک اور خوردنی تیل ریفائنری کی تعمیر، بٹومین اسٹوریج اور اس سے منسلک سہولیات کی تعمیر اور بٹومین اور خوردنی تیل ذخیرہ کرنے اور متعلقہ سہولیات کی تعمیر کے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ پی ایم او نے مطلع کیا کہ ان پروجیکٹوں سے بٹومین اور خوردنی تیل کے جہازوں ٹرناراؤنڈ ٹائم میں بہتری ہو گی اور تجارت کے لیے مجموعی طور پر مال برداری کی لاگت میں کمی آئے گی۔

وزیر اعظم کولائی میں فشنگ ہاربرکی ترقی کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے جس سے مچھلی پکڑنے کی محفوظ ہینڈلنگ اور عالمی منڈی میں بہتر قیمتیں مل سکیں گی۔ پی ایم او نے کہا کہ یہ کام ساگرمالا پروگرام کے زیرسایہ کیاجائے گا اور اس سے ماہی گیر طبقے کو سماجی و اقتصادی فوائد حاصل ہوں گے۔ وزیر اعظم منگلور ریفائنری اینڈ پیٹرو کیمیکلز لمیٹڈ کی طرف سے شروع کیے گئے دوپروجیکٹوں یعنی بی ایس 6 اپ گریڈیشن پروجیکٹ و سی واٹر ڈی سیلینیشن پلانٹ کابھی افتتاح کریں گے۔

تقریباً 1830 کروڑ روپے کے لاگت والے بی ایس 6 اپ گریڈیشن پروجیکٹ، الٹرا خالص ماحول دوست بی ایس6 گریڈ ایندھن (10 پی پی ایم سے کم سلفر مواد کے ساتھ) کی پیداوار میں سہولت فراہم کرے گا۔اس کے ساتھ ہی، تقریباً 680 کروڑ روپے کی لاگت سے قائم کردہ سمندری پانی کو صاف کرنے کا پلانٹ، تازہ پانی پر انحصار کم کرنے اور سال بھر ہائیڈرو کاربن اور پیٹرو کیمیکل کی باقاعدہ فراہمی کو یقینی بنانے میں مدد کرے گا۔ پلانٹ یومیہ تین کروڑ لیٹر (ایم ایل ڈی) کی صلاحیت کے ساتھ سمندری پانی کوریفائنری عمل کے لئے درکار پانی میں تبدیل کرتا ہے۔

یو این آئی