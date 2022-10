بیدر: بیدر کے رکن اسمبلی رحیم خان نے سرکاری اولڈ سٹی ہاسپٹل کا دورہ کیا۔ Government Old City Hospital Bidar ڈاکٹر سہیل کے ہمراہ انہوں نے لیبر روم، آپریشن تھیٹر اور جنرل وارڈز کا معائنہ کیا۔ رکن اسمبلی رحیم خان نے ڈاکٹر سہیل حسین سے پیچیدہ معاملات میں مریضوں کی آسانی کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی سے متعلق بات چیت کی اور مستقبل میں تمام دستیاب آلات کی طرح نئے آلات اور مشینری کی تنصیب کا یقین دلایا۔ The Member of Assembly Praised the Hospital Management in Bidar

رکن اسمبلی نے ہاسپٹل مینجمنٹ کی تعریف کی

رکن اسمبلی نے ہسپتال کی صفائی اور دیکھ بھال کے لیے تعریف کی۔ اسی کے ساتھ انہوں نے ڈاکٹروں اور عملہ کو ہسپتال کے احاطے میں حفظان صحت کے پروٹوکول کو مزید اور مضبوط بنانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ کلیان کرناٹک ریجنل ڈولپمنٹ بورڈ Kalyan Karnataka Regional Development کے ایم ایل اے کے بجٹ کے تحت اس ہسپتال کو امداد فراہم کی گئی ہے۔ Bidar MLA Hospital Visit