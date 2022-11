بیدر: ریاست کرناٹک کے بیدر ضلع کے 100 بیڈس والے ہسپتال میں ٹی بی کے مریضوں کے لئے ڈاکٹر گر پاد اپانا گمار پلی فاؤنڈیشن بیدر نے پھل، غذا اور ادویات کے کٹس تقسیم کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوۓ فاؤنڈیشن کے صدر اور بی جے پی ریاستی ایگزیکٹیو کمیٹی کے رکن مسٹر سور یہ کانت نا گمار پلی نے گود لینے والے ٹی بی کے مریضوں کے لئے 6 ماہ کے علاج کے ساتھ ان کی نگرانی بھی کی جائے گی۔ Medical Kits Distributed Among TB Patients In Bidar Karnataka

انہوں نے بتایا 2025ء تک بھارت کو اس مرض سے نجات دلانے کے لئے وزیر اعظم نریندرمودی کے خواب کو پورا کر نے کی تمام تر کوشش کی جا رہی ہے اور امید ہے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر رتی کانت سوامی نے سوریا کانت ناگمار پلی کے اس اقدام کی ستائش کی۔ اس موقعے پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر رتی کانت سوامی بیدر، تعلقہ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر سنگاریڈی ، ڈاکٹر سہیل اور دیگر ڈاکٹرس موجود تھے۔ Medical Kits Distributed Among TB Patients In Bidar Karnataka