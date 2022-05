بنگلورو: کرناٹک کانگریس کی جانب سے منعقدہ روزہ افطار کے موقع پر کرناٹک کانگریس کے ورکنگ پریسیڈنٹ سلیم احمد نے کہا کہ کانگریس پارٹی قائدین ریاست میں بڑھتی مذہبی منافرت، اور فرقہ پرست طاقتوں کی جانب سے پھیلائی جارہی نفرت کے خلاف لڑ رہے ہیں. اس موقع پر سابق وزیر اعلیٰ و اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر سدرامیا نے کہا کہ وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ ریاست میں سبھی لوگ ایک ماں کی اولاد کی طرح پیار و محبت سے رہیں. Live like a Mother's Child with Love and Affection

ایک ماں کی اولاد کی طرح پیار و محبت سے رہیں، سدرامیا

رکن اسمبلی این. اے حارث نے کہا کہ صدیوں پرانی ملک کی گنگا جمنی تہذیب اتنی کمزور نہیں کہ فرقہ پرست طاقتیں اسے بگاڑ سکیں، لہٰذا مسلمان نہ گھبرائیں تاہم وہ اپنے اچھے کردار و حسن سلوک سے دشمن کے منفی ارادوں کو ناکام کریں۔