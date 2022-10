گلبرگہ: ۔ انہوں نے کمیٹی کے قیام کے مقاصد اور اب تک ہونے والی پیش رفت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد کمیٹی کے علیحدہ دفتر کے قیام کو یقینی بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کمیٹی کے علیحدہ دفتر اور اس کا بنیادی ڈھانچہ فراہم کرنا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔حیدرآباد کرناٹک پریشدا اتہاس رچنا سمیتی کے دفتر کا افتتاح بعجلتِ ممکنہ اگلے ہفتہ کیا جائے گا جو گلبرگہ یونیورسٹی کے حیدرآباد کرناٹک کے ریجنل اسٹڈی اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر میں قائم ہوگا۔ جہاں کمیٹی ممبران کو ہر طرح کا انفراسٹرکچر فراہم کیا جائے گا۔ Krishna Bajpai On Indian History In Gulbarga In Karnataka

انہوں نے کہا کہ اس کے لئے وہ جلد ہی عمارت کا معائنہ کریں گے۔ انہوں نے اس علاقہ کی تاریخ سے متعلق اپنی گہری دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کلیان کرناٹک کی تاریخ بہت مالا مال ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری دیانتداری اور غیر جانبدارانہ طور پر تاریخ کے سیاق و سباق میں صرف حقائق کو ریکارڈ کیا جانا چاہئے۔

اجلاس میں کمیٹی کا نام بدل کر ''کلیان کرناٹک پردیشدا اتہاس رچنا سمیتی'' رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا کیونکہ حکومت نے ''حیدرآباد کرناٹک'' کا نام بدل کر اب کلیان کرناٹک رکھ دیا ہے۔ رکن کمیٹی ڈاکٹر ماجد داغی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر کرشنا باجپائی صدرِ اجلاس کو متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کمیٹی کے اجلاسِ اول ہی سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ حکومت کے اعلان کے مطابق 1724-1948ء کا احاطہ کرنے والی مستند، مکمل اور اطمینان بخش تاریخ مرتب کرنے کے لئے مذکورہ تاریخ پر لکھی گئی مختلف زبانوں میں دستیاب کتابوں اور دستاویزات پر مشتمل لائبریری کی تشکیل ضروری ہے تاکہ ہمیں دستیاب مضامین، معاملات اور چیلنجس کا معقول جواب دیاجائے اور آسانی کے ساتھ کسی بھی گمراہ کن مضمون کو مضبوط دلائل اور دستاویزات و حوالوں سے مسترد کیا جاسکے۔

صدر اجلاس نے ڈاکٹر ماجد داغی کے بنیادی مطالبہ کی پُرزور حمایت کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد کرناٹک کی تاریخ پر پہلے سے درج مختلف زبانوں میں شائع شدہ کتابوں کی فوری خریداری کا معقول دفتری سطح پر انتظام کیا جائے۔صدرِ اجلاس کے احکام پر فوری عمل درآمد کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے معاون ریجنل کمشنر محترمہ پرمیلا ایم کے نے اراکین سے گزارش کی کہ وہ کتابوں اور دستاویزات کی فہرست اور اس کے حصول کے ذرائع مہیا کریں تاکہ مطلوبہ مواد پر مشتمل لائبریری کے پراجیکٹ کی تکمیل کو یقینی بنایا جاسکے۔

یہ بھی پڑھیں:Protest Outside Hurriyat Office سرینگر کے حریت آفس کے باہر احتجاج

اس دوران ممبر پروفیسر بی سی مہابلیشورپا نے مطالبہ کیا کہ تاریخ، ثقافت، ترقی اور تحریک آزادی کے موضوع پر جامع مطالعہ کے لئے تین رکنی ذیلی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ اجلاس میں متفقہ طور پر اس بات پر اتفاق کیا گیا اور بتایا گیا کہ مذکورہ ذیلی کمیٹیاں اپنے اپنے معاملات کی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سرانجام دیں۔ ریجنل کمشنر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنی پہلی میٹنگ کرنے والے مسٹر کرشنا باجپائی کا کمیٹی کے ممبر سکریٹری مسٹر لکشمن دستی کی قیادت میں ممبروں نے انتہائی گرمجوشی سے استقبال کیا۔

بعد ازاں لکشمن دستی نے اپنے تعارفی کلمات میں اجلاس کو 2010ء میں تشکیل دی گئی کمیٹی کے اغراض و مقاصد اور اب تک ہونے والی پیش رفت کے بارے میں تفصیلات پیش کرتے ہوئے کہا کہ کمیٹی کو 1724-1948 کے عرصے کے دوران حیدرآباد کے فنونِ لطیفہ، سیاسی، معاشرتی، تعلیمی، کرناٹک لبریشن موومنٹ اور اس طرح کی ایک بھرپور تاریخ تخلیق کرنے کی عظیم ذمہ داری سونپی گئی ہے، جسے تاریخ کے صفحے سے باہر رکھا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کلبرگی اور بیدر اضلاع میں منعقدہ ورکشاپس کے انعقاد سے مورخین کے لکھے تقریبا 500 صفحات کی معلومات جمع کی گئی ہیں اور اب رائچور اور بلاری اضلاع میں بھی ورکشاپس کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ علاوہ ازیں ہر تعلقہ میں سیمینارز منعقد کئے جائیں گے اور اس طرح تاریخ کو آزادانہ طور پر جمع کیا جائے گا.Krishna Bajpai On Indian History In Gulbarga In Karnataka