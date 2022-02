کرناٹک امن کا گہوارہ ہوا کرتا تھا لیکن گزشتہ چند مہینوں سے فرقہ وارانہ واقعات و تشدد کے معاملاتSectarian Incidents and Cases of Violence in Karnataka کی وجہ سے ریاست کے حالات پیچیدہ ہوچکے ہیں۔

کرناٹک مسلم متحدہ محاذ کے وفد کی گورنر سے ملاقات

ایک طرف حجاب کو لیکر سیاست کی جارہی ہے تو شیموگا شہر میں ایک بجرنگ دل کارکن کے قتل کے معاملے کو لیکر سیاسی روٹیاں سیکی جارہی ہیں۔ Politics on Hijab in Karnataka

اس سلسلے میں کرناٹک مسلم متحدہ محاذ کے ایک وفد نے گورنر سے ملاقات کرکے ایک یاد داشت پیش کی اور اپیل کی کہ ریاست میں حجاب کا مسئلہ اور شیموگا میں تشدد سے برپا ہوئے پیچیدہ حالات پر قابو پانے کے تئیں وہ حکومت کرناٹک کو ہدایات جاری کریں۔

یاد رہے کہ حال ہی میں ریاست کے شیموگہ شہر میں بجرنگ دل کے ایک کارکن کے قتل کے بعد مقامی ماحول خراب رہا۔ بجرنگ دل کے کارکن کے قتل کے بعد بجرنگ دل والوں کی جانب سے مسلمانوں کے علاقوں میں نہ صرف پتھراؤ کیا گیا بلکہ ہتھیاروں سے حملے بھی کئے گئے جس کے نتیجے میں ایک بڑی تعداد میں مسلم نوجوان تشدد کا شکار ہوئے۔

حجاب کے سلسلے میں کرناٹک ہائی کورٹ میں گزشتہ 10 دنوں سے سماعت جاری ہے اور امید کی جارہی ہے کہ کورٹ کا فیصلہ دستوری حقوق کی بنیاد پر آئے گا۔