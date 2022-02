کرناٹک ہائی کورٹ کی سنگل جج کرشنا ڈکشٹ پر مشتمل ایک رکنی بنچ نے گذشتہ روز حجاب معاملے کی سماعت کی اور اسے سہ رکنی بنچ سے رجوع کے حوالے کر دیا۔ Setback For Students As Karnataka HC Refers Matter to Larger Bench



جسٹس ڈکشٹ نے اس معاملہ میں عبوری راحت بھی دینے سے انکار کردیا اور کہا کہ اس مسئلہ پر وسیع بنچ غور کرے گی۔



اس سلسلے میں ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے حجاب معاملہ کے پٹیشنر ایڈوکیٹ محمد طاہر نے طلبا فرقہ پرست طاقتوں کی چال بازی میں نہ آئیں۔ انہوں نے تمام طلبہ کو فرقہ پرست طاقتوں کے چنگل میں نہ پھنسنے کا مشورہ دیا۔