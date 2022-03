بنگلورو: کرناٹک کے وزیر تعلیم بی سی ناگیش نے جمعہ کو یہاں نامہ نگاروں کو بتایاکہ بہت سے لوگ کرناٹک کے اسکول کے نصاب میں اخلاقیات کو شامل کرنے کا مطالبہ کر رہے Karnataka government may include the Bhagavad Gita in school syllabus ہیں۔

گجرات میں حکومت اخلاقی علوم کو دو مرحلوں میں متعارف کرانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پہلے مرحلے میں انہوں نے بھگود گیتا پیش کی ہے۔

انہوں نے کہاکہ میں اس پر کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سے بات کروں گا۔ اگر ہم کرناٹک میں اخلاقی علوم شروع کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو ہم یہ فیصلہ کرنے کے لیے ایک ماہر کمیٹی قائم کریں گے کہ بھگود گیتا اور قرآن یا بائبل سے کچھ وقت کی جانچ شدہ اخلاقیات کو شامل کیا جائے۔

انہوں نے کہا کہ اخلاقی علوم شروع کرنے کے پیچھے حکومت کا مقصد طلباء کے حوصلے بلند کرنا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس تعلیمی سال سے بھگود گیتا کو اسکول کے نصاب میں شامل نہیں کیا جائے گا۔

بی سی ناگیش نے کہا کہ اسے اس تعلیمی سال سے شامل نہیں کیا جائے گا، لیکن آنے والے سالوں میں ہم اس معاملے کو ایک ماہر کمیٹی کے سامنے اٹھائیں گے، جو اسکول کے نصاب میں اخلاقی علوم کو شامل کرنے کا فیصلہ Karnataka government may include the Bhagavad Gita in school syllabus کرے گی۔

مزید پڑھیں:

ناگیش نے کہا کہ قدیم زمانے سے بھگود گیتا کو دنیا بھر میں بہت سے لوگوں نے پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آسمانی صحیفہ کسی ایک مذہب تک محدود نہیں ہے۔ یہ ایک عالمگیر فلسفیانہ کتاب ہے جس کا دنیا کے تمام حصوں میں مطالعہ کیا جاتا ہے۔ حکومت کے اقدام کی حمایت کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ اور بی جے پی کے سینئر لیڈر جگدیش شیٹر نے کہاکہ بھگوت گیتا کے اصولوں کو اپنانے سے شخصیت میں بہتری آئے گی۔

دریں اثنا، گجرات حکومت نے 6-12 کلاسوں کے اسکول کے نصاب میں بھگود گیتا کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گیتا کو نصابی کتابوں میں کہانیوں اور اسباق کی شکل میں متعارف کرایا جائے گا۔ کلاس 9-12 کے طلباء کو گیتا کا گہرائی سے تعارف کرایا جائے گا۔

کانگریس اور عام آدمی پارٹی (اے اے پی) دونوں نے بھگود گیتا کو اسکول کے نصاب میں شامل کرنے کے گجرات کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔

یو این آئی۔