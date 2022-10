کرناٹک کی ایک عدالت نے ایک پولیس کانسٹیبل کو نابالغ لڑکی کی خودکشی کے لئے اکسانے کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ کانسٹیبل نے فیس بک کے ذریعے لڑکی سے دوستی کی تھی۔ اس نے اسے فحش باتوں میں پھنسانے کے بعد بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس پر خودکشی کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ مجرم کی شناخت 35 سالہ پروین سالیان کے طور پر کی گئی ہے جس کا تعلق ڈسٹرکٹ ریزرو فورس (DRF) سے ہے، جو باجپے کے سدھارتھ نگر میں رہتا تھا۔ سالیان اور 17 سالہ لڑکی کی پہلی دوستی 16 فروری 2015 کو فیس بک کے ذریعے ہوئی۔ اس نے بتایا کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے۔ ملزمان موبائل فونز اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے اکثر بات چیت کرتے تھے۔Karnataka cop gets life term for abetting suicide of minor

پولیس کی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ ملزم نے اس کے پرائیویٹ پارٹس کی تصاویر نابالغ لڑکی کو بھیجی تھیں۔ بعد ازاں اس نے متاثرہ سے ایک لاکھ روپے نقد یا سونے کا مطالبہ کیا اور اسے بلیک میل کیا۔ تشدد برداشت نہ کرتے ہوئے لڑکی نے گھر میں پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ معاملہ سامنے آنے کے بعد کانسٹیبل کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا۔

لڑکی نے ایک خودکشی نوٹ چھوڑا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ سالیان اس کی موت کا ذمہ دار ہے۔ اُلال پولس نے معاملے کی جانچ کرتے ہوئے اس کے خلاف چارج شیٹ داخل کی ہے۔ مقدمہ 10 جون 2015 کو درج کیا گیا تھا۔ سرکاری وکیل سہانا دیوی نے استغاثہ کی نمائندگی کی۔ منگلورو میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج منجولا ایٹی نے جمعرات کو فیصلہ سنایا۔