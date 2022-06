تمکورو: کرناٹک کے بنگلور کی رہائشی مدھورا اشوک کمار نے 117 بار خون کا عطیہ دے کر اپنا نام گنیز بک آف ریکارڈ میں درج کرایا ہے۔ مدھورا اشوک کمار کو سماجی خدمات کے لیے اب تک 180 سے زیادہ ایوارڈ مل چکے ہیں۔ اب تک وہ رضاکارانہ طور پر 117 مرتبہ خون کا عطیہ دے چکی ہیں۔ Madhura Ashok donated blood 117 times and entered the Guinness Book of Records

مدھورا اشوک کمار کو تمکورو کے سدا گنگا مٹھ میں سدھ لنگ شری کی موجودگی میں سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ اس دوران ہزاروں بچوں کو خون کے عطیات کے حوالے سے آگاہ کرتے ہوئے مدھورا اشوک کمار کے کہا کہ میں نے ریکارڈ بنانے کے لیے کبھی خون کا عطیہ نہیں دیا۔

مدھورا اشوک

انہوں نے کہا کہ ان کے سسر مجاہد آزادی ہیں اور سماجی خدمات ان میں پیدائش سے ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب سے لاینز آرگنائزیشن کا ممبر بننے کے بعد سے، میں نے 18 سال کی عمر سے خون کا عطیہ کرنا شروع کیا تھا۔ اس دوران مجھے معلوم ہوا کہ لوگوں کو خون کے لیے کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک وہ صحت مند رہیں گی خون کا عطیہ دیتی رہیں گی۔