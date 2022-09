گلبرگہ :ریاست کرناٹک گلبرگہ شہر میں پی ایف آئی کے لیڈران کے گھروں اور دفاتر پر این آئی اے کی جانب سے چھاپہ ماری کارروائی کے خلاف یہاں کے ضلع کمشنر آفس کے سامنے احتجاج کیاگیا۔Join Action Committee Protest Against NIA In Gulbarha In karnataka

اس موقع پر جوئنٹ ایکشن کمیٹی ضلع گلبرگہ کے لیڈران نے کہاکہ ملک میں پی ایف ائی تنظیم کو بلا وجہ نشانہ بنایا جارہا ہے۔تنظیم کے رہنماوں کے خلاف جو کارروائی کی جارہی ہے اس کی وضاحت کی جائے تو اور بہتر ہے۔

مظاہرین نے کہاکہ کورونا وبا کے دوران پی ایف آئی عوام کی مدد کے لئے آگے آئی تھی۔تنظیم کے تمام اراکین نے گھر گھر جا کر غریب اور ضرورتمندوں کی مدد کی تھی ۔اس طرح کی تنظیم کے خلاف کارروائی کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کی جاسکتی ہے۔این آئی اے کی چھاپہ ماری مہم کے ذریعہ اس تنظیم کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

گلبرگہ ضلع جوئنٹ ایکشن کمیٹی کے اراکین این آئی اے کی اس کارروائی کی مخالفت کر تے ہیں۔پی ایف آئی پر چیف جسٹس آف انڈیا کو میمورنڈم پیش کی گئی ہے ۔Join Action Committee Protest Against NIA In Gulbarha In karnataka