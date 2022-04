کورونا وائرس کی وجہ سے نہ صرف ملک کی معیشت پر برا اثر پڑا بلکہ کئی انڈسٹریز و کمپنیاں شٹ ڈاون ہوئیں جس کی وجہ سے بے روزگاری میں بھاری اضافہ ہوا ہے۔ ریاست کرناٹک کے شہر بنگلور کے متعدد نوجوان کی جانب سے 'یوتھ بزنس چیمبر' کا آغاز کیا گیا جس کے تحت ایک ریاستی سطح کا کانفرنس انعقاد عمل میں آیا جس میں ریاست کے 22 اضلاع سے کئی پروفیشنلز نے شرکت کی۔ youth business Chamber encourage and guide youth in to entrepreneurship

اقلیتوں کو انٹرپرینیورشپ میں آگے بڑھانے کی اور ایک اہم قدم

یوتھ بزنس چیمبر کے کنوینر ڈاکٹر قاسم کا کہنا ہے کہ 'اس پہل کے ذریعے مسلمانوں و دیگر پسماندہ و ایس سی ایس ٹی طبقات کے افراد کو اسٹارٹ اپس شروع کرنے و کاروباری انتظامیہ کی مکمل گائڈینس دی جائیگی۔ اس موقع پر اہم و کامیاب انٹرپرینیورز نے بتایا کہ 'اس پلیٹ فارم کے ذریعے وہ نئے اسٹارٹ اپس کو نیٹورکنگ و کولیبوریشن کے ذریعے تقویت پہونچائیں گے تاکہ وہ تجارت کے میدان میں کامیاب ہوں اور ملک و ملت کی ترقی میں اپنا ہاتھ بٹائیں۔' Dr Qasim on youth business Chamber