بیدر، کرناٹک: بیدر نارتھ کے رکن اسمبلی رحیم خان نے کہا کہ جیسا کہ آئین کے معمار ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا کہ تعلیم کے ذریعہ ہی ہم اعلیٰ مقام حاصل کرسکتے ہیں۔ Education is a Powerful Weapon۔ وہ شہر کے پوجیا چنا بسووا پتادیور تھیٹر میں سال 2022-23 کے خصوصی یونٹ پروجیکٹ کے تحت کنڑ اور ثقافت کے محکمے کے ذریعہ منعقدہ جنپرا اتسو پروگرام کی صدارت کر رہے تھے۔ انہوں کہا کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دیں۔ سرکاری سہولتیں حاصل کریں اور ترقی کریں۔ Higher Status can be Achieved through Education

تعلیم کے ذریعہ اعلیٰ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے

یہ بھی پڑھیں:

انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کسی بھی طرح سے مدد یا تعاون کی ضرورت ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ حقیقی زندگی دوسروں کو پریشان کیے بغیر جینا ہے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شیو کمار سیلاونت نے کہا کہ ہمیں آج اپنے ماضی کے فن اور ثقافت کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت سے گانے اور آٹوٹاز جو ہم نے چھوڑے تھے وہ آج کے مقابلے میں بہت بدل چکے ہیں۔ Education is important

تعلیم کے ذریعہ اعلیٰ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے

قبل ازیں جناپرا اتسو پروگرام کا جلوس صبح مختلف فن پاروں کے لیے ڈپٹی کمشنر کے دفتر سے شروع ہو کر پوجیا چناباسوا پٹادیوارو رنگ مندر تک نکالا گیا۔ کنڑ اور کلچر ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ ڈائرکٹر سدراما سیندے، کنڑ ساہتیہ پریشد کی ضلعی صدر سریش چنناشیٹی، تالک کنڑ ساہتیہ پریشد کے صدر ایم ایس جنوا ڈکرا، کلیان کرناٹک آرٹسٹ یونین کمیٹی کے صدر وجے کمار سونارے، ماڈیگا ڈنڈورا کمیٹی کے سکریٹری فرنانڈیز ہپلگاوا، ایم ایس مانہارا سمیت کئی ادبی شخصیات نے شرکت کی۔