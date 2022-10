گلبرگہ:ریاست کرناٹک گلبرگہ کو صوفی سنتوں کا شہر کہا جاتا ہے ۔یہاں پر قومی ایکجہتی بھائی چارگی گنگا جمنی تہذیب ہمیشہ سے برقرار رہی ہے۔ یہاں کے ہندو مسلم سیکھ عیسائی اپنے اپنے مذہبی تہواروں کے موقع پر شرکت کر کے ایک دوسرے کو مبارکباد دینا کبھی نہیں بھولتے۔ برسوں پرانی روایت کو آج بھی جاری رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ Gulbarga Several Minority Organization Wish Happy Diwali For Communal Harmony

یہ بھی پڑھیں:Rajnath Singh Kashmir Visit راجناتھ سنگھ جموں و کشمیر کے دو روزہ دورے پر

اسی درمیان گلبرگہ میں مسلم تنظیموں کے عہدیداران نے شرن بسویشوار اپا مندر کا دورہ کیا اور برادارن وطن کو دیوالی کی مبارکباد دی۔ انہوں نے ملاقات کے دوران بھائی چارہ کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ اس موقعے نیا سویرا تنظیم کے صدر محدین پٹیل نے کہا کہ گلبرگہ میں اس تنظیم کی جانب یہاں کی بھائی چارہ کو برقرار رکھنے کے لئے تمام مذاہب کے رہنماؤں ہمیشہ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے آرہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے شہر میں تمام مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں۔ Gulbarga Several Minority Organization Wish Happy Diwali For Communal Harmony