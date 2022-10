گلبرگہ: انڈین نیشنل کانگریس کے نومنتخب صدر ڈاکٹر ملکارجن کھڑ گے کے کانگریس صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد گلبرگہ میں جشن کا ماحول ہے۔کانگریس کے رہنماؤں اور کارکنان نے اس موقعے پر میٹھایاں تقسیم کیں۔ Gulbarga Congress Celebration After Mallikarjun kharge Take Oath As Indian National Congress President

ملکارجن کھڑ گے کے کانگریس صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد گلبرگہ میں جشن کا ماحول

اس موقع پر کانگریس پارٹی کے رہنما لال صاحب نے کہا کہ سنیئر لیڈر ملکارجن کھڑ گے انڈین نیشنل کانگریس پارٹی کے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ یہ گلبرگہ کے عوام کے لئے بڑی خوشی کی بات ہے۔ آج ملک بھر میں گلبرگہ کا نام روشن ہوا ہے۔ ملکارجن کھڑ گے سیاسی میدان میں کئی اہم کارنامے انجام دے چکے ہیں اور مستقبل میں بھی ان سے بڑی امید ہے ۔

انھوں نے کہا کہ ملکا ارجن کھڑگے انڈین نیشنل کانگریس کے لئے کچھ بہتر کر سکتے ہیں۔ گلبرگہ سے ان کی بھرپور حمایت کی جائے گی۔ اس کے لئے ہم نے کئی منصوبے بنا رکھے ہیں۔