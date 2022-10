بیدر: سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سیکھا تے ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک مرتبہ ماہر استاد کی نگرانی میں قرآن پاک کا ایک ایک لفظ سنا کر یاد کرے۔ ان خیالات کا اظہار حضرت علامہ محمد لطیف احمد قادری شیخ المعقولات جامعہ نظامیہ و امام مکہ مسجد حیدرآباد نے بیدر کی معروف دینی درسگاہ جامعہ ہاشیمہ موقع دولہن دروازہ روڈ میں زیر تعلیم طالب علم محمدمعین الدین ولد محمد فریدالدین نے تکمیل حفظ قرآن مجید کے پر مسرت موقع پر منعقدہ جلسہ تکمیل قرآن مجید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

A ceremony was held on the occasion of Quran memorization in Bidar



مولانا نے کہا کہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی ومسرت کا موقع ہے کہ مدرسہ جامعہ ہاشمیہ کا جس مقصد کے لیے قیام عمل میں آیا تھا اس مقصد کی تکمیل کی سنہری کڑی کی شکل میں ایک اور طالب علم نے حفظ کی تکمیل کیا ہے۔قابل مبارکباد ہیں بانی مدرسہ حافظ سید عمر ہاشمی صدر نشین جن کی خصوصی نگرانی میں اب تک 24بچوں نے تکمیل حفظ کیا ہے۔مختصر عرصہ میں جامعہ ہاشمیہ جس تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے وہ ایک مثال ہے۔جب تک حفظ کرنے والے طلباءقرآن مجید کا ذکر کرتے رہنگے اس کا اجر آپ تمام کو ملتا رہیگا۔ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حافظ بچوں کے حفظ کی حفاظت کریں۔

انہوں نے میزد کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو صرف مسلمانوں کے لیے ہی نازل نہیں کیا ہے بلکہ اس مقدس کتاب کو ساری انسانیت کی ہدایات کے لیے نسخہ کیمیا بناکر نازل کیا ہے۔

مولانانے حفظ کر نے والے طالب علم کو قرآن مجید کی آخری آیات شریف کی تلاوت کروائی۔اس موقع پر پر مولاناشیخ شاہدندیم نظامی ایڈوکیٹ،مولانامحمد بن عثمان دینی نظامی،مولانا محمدافتخار احمد نظامی حیدرآباد، مولانا محمد خواجہ معین الدین نظامی،مولانا محمدجاوید احمد نظامی،حافظ محمد صدیق،حافظ محمد صابر،محمد احتشام الحق،محمد خالدشریف پرنس۔سیّدغالب ہاشمی کنڑاکٹر،محمد مجیب الرحمن انجینئر،حافظ محمد عبدالصمد،اور سید مبشیر علی ابو معتمد عیدگاہ کمیٹی بیدر اور دیگر موجود تھے۔حافظ سید عمر ہاشمی صدر نشین جامعہ ہاشمیہ نے استقبالیہ خطاب کیا۔مولانا مفتی محمد فیاض الدین نظامی صدر مدرس نے تعاروفی خطاب کیا۔

محمد عبدالصمد منجووالانے نظامت کے فرائض انجام دئے۔مولانا کی دعائے سلامتی کے بعد جلسہ تکمیل پذیر ہوا۔محمدشاہد الرحمن اورتمام اساتذہ کرام نے مہمانوں کا شاندار استقبال کیا۔