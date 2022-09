بیدر:کرناٹک کے بیدر ضلع کے مننلی گاوں کے رہنے والے نظام پاشاہ گزشتہ 8 ستمبر سے لاپتہ ہیں۔ ان کی بیوی نے پولیس انتظامیہ سے ان کے شوہر کو ڈھونڈ نکالنے کی فریاد کر رہیں ہیں۔Family pledge to find out his missing husband in Karnataka

ذرائع کے مطابق مننلی گاوں کے رہنے والے نظام پاشا کی عمر 30 سال ہے۔ ان کے والد کا نام جعفر میاں ہے ۔لاپتہ شخص پانچ فٹ چھ اینچ کا ہے۔ وہ کنٹر اور ہندی زبان میں بات چیت کرتے ہیں۔

لاپتہ شخص کا سراغ لگانے کی اپیل

مننلی پولیس اسٹیشن میں گمشدگی کی شکایت درج کرائی گئی ہے۔پولیس پورے معاملے کی تفتیش کررہی ہے۔لیکن پولیس کو اب تک کوئی ٹھوس معلومات نہیں ملی ہے۔

تفصیلات کے مطابق لال بی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے شوہر 8ستمبر کے دن کام پر جانے کے لئے گھر سے نکلے تھے لیکن ابھی تک واپس نہیں آئے۔

لاپتہ شخص کے بھائی لیق الدین نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے بھائی کا ایک وائس میسج آیا تھا۔اس میں بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال اپنے بھائی کو کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں۔ منلی پولیس نے لاپتہ شخص کی اطلاع دینے کی اپیل کی ہے ۔Family pledge to find out his missing husband in majali karnataka