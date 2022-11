بنگلور: کرناٹک کے دارالحکومت بنگورو کے قریب تمکور شہر کو بھی بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کے معاملے میں اہم مقام حاصل ہوگیا ہے۔ اس ٹائر 2 سٹی میں واقع سدھارتھ ہسپتال میں دل کی پیچیدہ سرجری انجام دی گئی۔ Dr Tameem Led Team Of Doctors Successfully Carries Out Surgery Of Repairing Valves Of A Boy In Tumkur

ڈاکٹر تمیم کے ہاتھوں دل کے پیچیدہ کامیاب آپریشن

حال ہی میں ڈاکٹر تمیم کی قیادت میں ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے دل کے مرض مبتلا بنگلہ دیش کے ایک لڑکے کوشک کی ہارٹ سرجری کی۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر تمیم نے بتایا کہ کوشک کے ہارٹ کے والوز کو کس طرح کامیابی سے ریپیئر کیا گیا۔

اس موقع پر ہسپتال کے ڈائریکٹر و کرناٹک کے فارمر ڈیپیوٹی چیف منسٹر ڈاکٹر جی پرمیشور نے ڈاکٹر تمیم کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ دل کے مرض میں مبتلا کوشک کو کلکتہ و بنگلور کے بڑے ہسپتالوں نے جواب دے دیا تھا، لیکن ڈاکٹر تمیم نے اس مریض کا کامیاب آپریشن کیا اور اب یہ لڑکا صحتیاب ہے۔ Dr Tameem Led Team Of Doctors Successfully Carries Out Surgery Of Repairing Valves Of A Boy In Tumkur