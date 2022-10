رائچور: کرناٹک میں ایک حیرت زدہ کر دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے، جس میں ایک خاتون کی موت ہوگئی۔ یہ معاملہ صرف 20 روپے کے نوٹ (پھٹے ہوئے نوٹ پر تنازعہ) سے متعلق ہے۔ دراصل 20 روپے کے پھٹے ہوئے نوٹ کو لے کر دو خواتین کے درمیان تنازعہ ہو گیا تھا۔ اس میں دونوں کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی جس میں رکمہ نامی خاتون شدید زخمی ہوگئی۔ اسے اسپتال میں داخل کرایا گیا، لیکن علاج کے دوران اس کی موت ہوگئی۔Woman died in Fight for the torn 20 rupee note

معلومات کے مطابق رائچور کے مقامی گیتا کیمپ میں ملّمہ نامی خاتون دکان چلاتی ہے۔ رخمہ کی بیٹی کچھ سامان لینے مالمہ کی دکان پر گئی تھی۔ سامان لینے کے بعد جب رخمہ کی بیٹی نے اسے 20 روپے کا پھٹا ہوا نوٹ دیا تو ملّمہ نے اس پر اعتراض کیا۔ اسی وقت رکمہ بھی آگئیں اور پھٹے ہوئے نوٹ کو لے کر ملّمہ سے تنازعہ ہو گیا۔

جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ اسی دوران دکان میں رکھا پٹرول ان دونوں پر گرا اور وہیں جلتے ہوئے لیمپ سے آگ نے دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مقامی لوگوں نے کسی طرح ان دونوں کو بچایا اور ملّمہ کو بیلاری کے VIMS اسپتال میں داخل کرایا، جب کہ روکمہ کو رائچور کے RIMS اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ لیکن علاج کے دوران رکمہ کی موت ہوگئی۔ ساتھ ہی ملّمہ کا علاج بھی جاری ہے۔ اس واقعہ کے تعلق سے سندھنور دیہی پولس تھانہ میں دونوں فریقوں کی جانب سے معاملہ درج کرنے کے بعد پولس نے تحقیقات شروع کردی ہے۔