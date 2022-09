یادگیر: کرناٹک کے یادگیر ضلع میں عالمی یوم سیاحت کے موقع پر محکمہ سیاحت اور ترقیاتی کمیٹی کی جانب سے سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی۔ ضلع انتظامیہ، محکمہ سیاحت اور ترقیاتی کمیٹی کے اشتراک سے عالمی یوم سیاحت کے موقع پریادگیر میں ہٹی کنی ریزروائر سے کنڑ بھون تک سائیکل ریلی کا انعقاد کیا۔ Cycle Rally On EVE Of World Tourism Day Held In Yadgir Karnataka

اس موقع پر ڈپٹی کمشنر سنہل آر،ضلع سپرنٹنڈنٹ آف پولیس ڈاکٹر سی بی ویدامورتی، اسسٹنٹ کمشنر شاہ عالم حسین، شیڈول کلاسز ویلفیئر آفیسر پربھودور، محکمہ سماجی بہبود کے افسر چناباسوا ایس، خواتین اور بچوں کی بہبود کے افسر پربھاکر کویتالا، پسماندہ طبقات کی فلاح و بہبود کے افسر نے سائیکل ریلی میں حصہ لیا۔

سائیکل ریلی کو لے کرلوگوں میں جوش و خروش پایا گیا۔ لوگوں کاکہنا ہے کہ ہر سال اس طرح کی سائیکل ریلی کا اہتمام کیا جائے۔ اس سے کئی فائدے ہیں۔ Cycle Rally On EVE Of World Tourism Day In Yadgir In Karnataka