بیدر: ریاست کرناٹک کے ضلع بیدر میں 7، 8 اور 9 جنوری 2023 کو بیدر اتسو منانے کی تیاری زور و شور سے جاری ہے، افسران دن رات محنت کر رہے ہیں۔بیدر اتسو کو عوام کے امیدوں کے مطابق پیش کرنے کی تیاری کی جارہی ہے۔ مذکورہ باتیں کیمیکل اور کھاد کے مرکزی وزیر مملکت بھگونت کھوبا نے ضلع ڈپٹی کمشنر کے دفتر ہال میں بیدر اتسو کا لوگو جاری کرنے کے بعد کہی۔ Bidar Utsav 2023 Will Be Held On 6, 7 & 8 January 2023



انہوں نے کہا کہ گزشتہ کئی سالوں سے عوام،عوامی نمائندے اور صحافی بیدر اتسو منانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس لیے ڈی پی اجلاس میں جب ضلع انچارج وزیر نے اس کی تجویز پیش کی تو اس کے بعد بیدر اتسو منانے کا فیصلہ کیا گیا۔انہوں نے کہا کہ اس اتسو کے پیش نظر کئی کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں اور ان کو ذمہ داریاں بھی سونپی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے اپنے شعبوں میں دلچسپی رکھنے والوں نے اپنی تجاویز پیش کیا ہے



ضلع ڈپٹی کمشنر گویندریڈی نے کہا کہ بیدر اتسو 7، 8 اور 9 جنوری 2023 کو مختلف پلیٹ فارمز پر منعقد کئے جائینگے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے نوڈل افسروں کا تقرر کیا گیا ہے۔اس کے علاوہ جو تنظیمیں اور شخص اس میں کام کرنے کے خواہشمند ہیں وہ رضاکارانہ طور پر حصہ لیں اور اپنی تجاویز دیں۔ فیسٹیول میں ابھی ایک ماہ سے زیادہ کا عرصہ باقی ہے۔ Bidar Utsav 2023 Logo Released

انہوں نے کہا کہ پریڈ فیسٹیول، میراتھن فیسٹیول، اسپورٹس فیسٹیول، ریسلنگ فیسٹیول، شاعری فیسٹیول، میموریل ایپی سوڈ فیسٹیول، پتنگ میلہ، کیٹل فیئر فیسٹیول، جاب فیئر فیسٹیول، سرحدی کناڈیگر سمیت کئی تہوار۔ میلہ، مقامی فنکاروں کا میلہ منعقد کیا جائے گا۔ مقامی فنکاروں کو شام 5.30 بجے سے شام 7.15 بجے تک مرکزی اسٹیج پر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کی اجازت ہوگی اور 26 جنوری کو بیدر کے ڈسٹرکٹ نہرو اسٹیڈیم میں بھارت بھاگیہ ویت ڈرامہ پیش کیا جائے گا۔

عوام کی جانب سے بیدر اتسو کے لیے لوگو تیار کرنے کے لیے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی تھی، کل 15 لوگو جمع کیے گئے تھے جن میں سے امیش کے ڈیزائن کردہ لوگو کو بیدر اتسو کے لیے منتخب کیا گیا ہے، اور اسے آج جاری کیا گیا ہے۔ بیدر اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیرمین بابووالی، ضلع پنچایت کے چیف ایگزیکٹیو آفیسرس شلپا ایم، ضلع پولس افسران دیکا کشور بابو اور ضلع سطح پر مختلف محکموں کے دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔

