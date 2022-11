بیدر:کرناٹک بیدر ضلع کے ڈپٹی کمشنر گویندریڈی نے تقریب کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک اس وقت ہی ترقی کر سکتا ہے جب وہاں کی خواتین پوری طرح سے محفوظ ہوں ۔ Bidar District Commissioner Govind Reddy Says Country Will Develop If Women Are Safe

انہوں نے راجہ رام موہن رائے کی 250 ویں یوم پیدائش کے موقع پر پبلک لائبریری ڈپارٹمنٹ، ڈسٹرکٹ سینٹرل لائبریری بیدر کے اشتراک سے منعقد پروگرام میں خواتین کو بااختیار بنانے پر زور دیا ۔

ڈسٹرکٹ لائبریری اتھارٹی کے ممبر پروین کمار نے اس پروگرام کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ طالبات کو تعلیم پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔بااختیار بننا چاہیے تا کہ وہ ملک کی ترقی میں اہم رول ادا کر سکے۔

کہا کہ صرف ایک عورت میں ہی تمام دکھوں کو برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے، ایک کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا کردار اہم ہوتا ہے اور خواتین کو مالی اور تعلیمی لحاظ سے بااختیار بنانا چاہیے۔