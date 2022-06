بنگلور: ریاست کرناٹک کے وزیر برائے پرائمری تعلیم بی سی ناگیش کے خلاف متعدد الزامات کے ساتھ سماجی تنظیم بہوتوا کرناٹک کی جانب سے ایک "پبلک چارج شیت" ریلیز کی گئی۔ اس پبلک چارج شیٹ کے متعلق بات کرتے ہوئے بہوتوا کرناٹک کے ذمہ دار پرجول شاستری نے بتایا کہ اسکولز کو شروع ہوکر تقریباً 1 مہینہ ہوچکا ہے لیکن اب تک اسکولوں میں طلباء و طالبات کو کتابیں مہیا نہیں کی گئی ہیں۔Public Chargesheet Against Education Minister

وزیر برائے تعلیم بی سی ناگیش کو برطرف کرنے کا مطالبہ

پرجول شاستری نے کہا کہ ریاست کے اسکولی سلیبس میں ریویژن Revision Of Books کرایا گیا ہے لیکن قوانین یا رولز کے مطابق نہیں۔ نہ ہی ریویژن کمیٹی کے بنایے جانے میں کوئی ٹرانسپرنسی رہی ہے اور نہ ریویژن کے کام کے متعلق، لہذا کتابوں میں کئی ایسے اسباق کو شامل کیا گیا ہے جو نہایت آنجیکشنیبل - قابل اعتراض ہے اور اس میں ہندوتوا وادیوں کی تقریر کو شامل کیا گیا ہے جو کہ سراسر ناقابل قبول ہے۔ Public Chargesheet Against Education Minister BC Nagesh

پرجول شاستری نے بتایا کہ اسکولوں میں مڈ-ڈے میل یا دوپہر کے کھانے میں پہلے انڈا دیا جاتا تھا، جسے حکومت نے منسوخ کردیا۔ اسے بچوں کی صحت کو دھیان میں رکھتے ہوئے دوبارہ شروع کیا جائے۔ اس چارج شیٹ میں حجاب کے مسئلے کو بھی شامل کیا گیا ہے اور وزیر پر الزام عائد کیا گیا کہ طالبات کو ان کی مرضی کے مطابق وہ نہیں پہننے دیا گیا جو کہ ان کا دستوری حقوق رہے۔Public Chargesheet Against Education Minister

بہوتوا کرناٹک کی جانب سے پرزور مانگ کی گئی کہ وزیر برائے پرائمری تعلیم بی سی ناگیش کو ریاست میں تعلیمی نظام درہم برہم کرنے، طلباء کے حقوق کو پامالی کرنے اور اپنی ذمہ داری کے تئیں مکمل طور پر ناکام ہونے کے بنا پر فوری طور پر کابنہ سے برخاست کیا جائے۔Public Chargesheet Against Education Minister