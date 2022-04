ریاست کرناٹک کے شہر گلبرگہ میں کل ہند مجلس تعمیر ملت اور وحدت اسلامی ہند شاخ گلبرگہ کی جانب سے ریحان کامپلیکس میں بعنوان یوم بدر, فتح مکہ حالات حاضرہ کے تناظر میں رمضان کا اثر ہماری زندگی پر اجلاس منعقد کیا گیا۔ A Function Was Organized by the Majlis-e-Taamir-e-Millat۔ اس موقع پر سینیئر صحافی عزیز اللہ سرمست نے کہا کہ مسلمانوں کو ڈر وخوف میں زندگی گزار نے کے بجائے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے تمام مسلمانوں کو اتحاد کے ساتھ مل کر حالات کا مقابلہ کر نے کی ضرورت ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں میں یوم بدر اور فتح مکہ کی تعلیمات کو عام کر نے کی ضرورت ہے۔ جس سے کہ مسلمان حالات کا ہمت اور بہادری کے ساتھ سامنا کرنا سیکھ سکیں، اس موقع شہر کی سماجی، ملی اور مذہبی تنطیم کے ذمہ داران نے شرکت کی۔