گلبرگہ:ریاست کرناٹک گلبرگہ سٹی کارپوریشن اور یونیٹیڈ اسپتال کی جانب سے گلبرگہ شہر اور اس کے اطراف کو پلاسٹک سے پاک بنانے کے لئے بیداری مہم کا آغاز کیا گیا ۔اس مہم میں اسکول کالج اور دیگر سرکاری سماجی تنظیموں کے ذمہ داران سے مہم کو کامیاب بنانے کی اپیل کی گئی ہے ۔

گلبرگہ میں پلاسٹک کے خلاف بیداری مہم

اس موقع پر شہر کے مختلف چوراہوں پر پلاسٹک کے کیری بیگ کو جمع کر نے کے ارادے سے مقابلہ منعقد کیا گیا۔ اس مہم کے ذریعہ ایک ہی دن میں کل 8ٹن پلاسٹک جمع کیا گیا۔

گلبرگہ سٹی کمشنر نے بونیس پاٹل نے کہاکہ گلبرگہ شہر کو پاک بنانے کے لئے شہر کے ہر عوام تعاون ہونا ضروری ہے۔شہر کو پلاسٹک اور کوڑا کرکٹ سے نجات دلا نے کے لئے کارپوریشن کے عملہ کے ساتھ ساتھ شہر کے عوام کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔اس لئے آج شہر کے تمام اسکول کالجوں، سرکاری افسران اور سماجی تنظیموں سے اس مہم کا حصہ بننے کی اپیل کی گئی ہے ۔اس درمیان ایک دن کے لئے پلاسٹک جمع کر نے کا مقابلہ منعقد کیا گیا ہے۔

انہوں نے کہاکہ کھیل کھیل میں ایک ہی دن میں 8 ٹن پلاسٹک جمع ہوا ہے۔اس مقابلہ میں مختلف چوراہوں سے پلاسٹک جمع کرنے والے بچوں سے لے کر نوجوان اور بزرگوں کو بھی انعامات سے نوازا گیا۔اس دوران گلبرگہ کو گرین سٹی بنانے کے لئے یونٹیڈ اسپتال کی جانب سے 4 سو پودے تعاون کر نے کا بھی اعلان کیا گیا