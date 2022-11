بنگلور: ریاست کرناٹک کے دارلحکومت بنگلور کے انجمن ترقی اردو کے ذمہ داران عبید اللہ شریف اور معروف شاعر مبین منور نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اردو زبان کی بقاء و فروغ کے لئے تنظیم متحرک ہے۔ مذکورہ تنظیم کے ذمہ داران اردو اسکولز کی فلاح و بہبود اور ان کے مسائل کے حل کے لئے 19 نومبر کو ایک کنونشن کا اہتمام کیا جائے گا۔ Preparations for the convention by Anjuman Taqrigh Urdu

انجمن ترقی اردو

اس موقعے پر انجمن ترقی اردو کرناٹک کے صدر عبید اللہ شریف نے کہا کہ اردو اسکولز کے حالات افسوسناک ہیں، نہ صرف اساتذہ بلکہ طلبا بھی متعدد مسائل سے دوچار ہیں۔ ان تمام تر مسائل کے حل کے لیے تنظیم سنجیدہ ہے۔ اس سلسلے میں انجمن ترقی اردو کرناٹک کے سکریٹری مبین منور نے کہا کہ ادارہ انجمن ترقی اردو کے ریاستی سطح پر تمام اضلاع کے عہدیدران اردو کے فروغ کے سلسلے میں متحرک رہیں گے۔

